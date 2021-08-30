Avrupa okul ağı eTwinnig'i duydunuz mu? 43 ülkeden okullar dijital ortamda bağlantıya geçiyor, ortak bir çatı altında çalışmalar yaparak proje ortağı oluyor. Avrupa Komisyonu da her yıl bu ülkelerde yürütülen en iyi projeleri ödüllendiriyor. 2005 yılında kurulan uluslararası eğitim portalına Türkiye 12 yıldır üye. Çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştiriliyor. 2021 yılında Türkiye bir ilke imza atarak 31 öğretmeniyle Avrupa Ödülleri'ne layık görüldü. Hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerle... O öğretmenlerden eTwining'i dinledik.

Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler eTwinning'i anlattı

İlk adresimiz Denizli... Lise öğretmenleri Pelin Bölükbaşı ile Nesrin Kurt'un "İklim Gönüllüleri" projesi, eTwining ağında en iyi proje seçildi.

Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinde İngilizce Öğretmenliği yapan Pelin Bölükbaşı projelerini anlattı:

"Bir ilki gerçekleştirdik bu yıl ve 31 öğretmen olarak, Avrupa Ödülü aldık. Bizim projemizin özelliği ise ilk defa iki Türk öğretmen, kuruculuğunu yaptığı eTwinning projesinde Avrupa'daki en büyük ödül olan 16-19 yaş kategorisi en iyisi projesi seçildi. Bu açıdan çok gururluyuz. Biz projemizde iklim değişikliğini farkındalık, çocuklarda sosyal, girişimci, sorumluluk alma becerilerini, yabancı dil düzeylerini geliştirme gibi 21'inci yüzyıl yeterliliklerini geliştirmeleri konusunda farkındalık sağlamayı hedefledik. Bu hedeflerimize bu projemizle ulaştığımızı düşünüyoruz."

eTwining ile farklı ülkelerdeki okullar çalışmalarını etkin bir şekilde bir arada gerçekleştirebiliyor. Böylece kültürel kaynaşma ortamı içinde kültürel gelişime zemin hazırlanıyor. Veliler de eTwining eğitiminin içinde yer alıyor.

eTwinning'te ödül alan öğretmenleri dinlemek için çıktığımız yolda bir sonraki adresimiz Antalya oldu. 18 yıldır okul öncesi eğitmenliği yapan Gülsüm Atille 2017 yılından beri eTwinning üyesi. Gülsüm öğretmen hem başarılarını hem de eTwinning'in öğrencilere ne kazandırdığını anlattı:

"Yaklaşık 35 projede çalıştım. 29 tane Avrupa ve ulusal kalite etiketim var. Bu yıl bizi mutlu eden projemiz Avrupa prize ödülü alarak, projedeki arkadaşlarım ve bizi çok mutlu etti. Geleneksel yöntemde öğretmen direkt anlatırken, eTwining'te yaratıcılık ve yaparak yaşayarak öğrenme, uygulamalı öğrenme ve tabii ki teknoloji... Z kuşağı direkt teknoloji elinde büyüdüğünden dolayı, biz eTwinning projelerinde öğrencilerimizi teknolojiyle öğrenme modeline odaklıyoruz."

Türk öğretmenlerin eTwinning başarısı

eTwining eğitimcilerin deyimiyle kültürel geliştirme, değiştirme demek... Daha fazlasını Hatay Dörtyol'a giderek Mehmet Akif Ortaokulu öğretmeni Sümeyye Güner Bedir'den dinledik.

"eTwining paylaşmaktır, eTwining öğrenmektir, öğrendiklerini öğretmektir. eTwining iletişim demektir. eTwinning teknoloji demektir. eTwining iş birliği demektir. En güzel yanı dünyada ve Türkiye'de hiç karşılaşmayacağın insanlarla bir araya gelebiliyorsun bu proje sayesinde. Bu sayede onların bilgi ve tecrübesinden faydalanabiliyorsun. Öğrencilerin yaratıcılıkları artıyor, eleştirel düşünmeye başlıyor, kendi fikirlerini ortaya koyabiliyorlar ve yeni bir şeyler tasarlayıp üretebiliyorlar. Aynı zamanda derslere entegre ettiğimiz için bu projeyi, derslerinde de olumlu gelişmeler sağlıyor. Dersleri daha keyifli, olumlu, mutluluk içerisinde öğrenebiliyorlar.

Dijital dünyada Avrupa'daki okulları bir araya getiren eTwining'in kullanımı hızla artıyor. Türkiye de uluslararası bu portala 2009 yılından beri üye.

Ve yürüttüğü projelerle her geçen yıl adından daha çok söz ettirerek ilerliyor.