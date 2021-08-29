Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) yapıldı. Sonuçlar, 21 Eylül'de açıklanacak.
2021-YÖKDİL/2 saat 10.15'te başladı. Adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.
YÖKDİL/2 Sınavı, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.
Sınav, COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.
Sınav sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi YÖK
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