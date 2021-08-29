2021-YÖKDİL/2 saat 10.15'te başladı. Adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

YÖKDİL/2 Sınavı, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.

Sınav, COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak.