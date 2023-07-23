KPSS'ye geç kalan adaylar sınava alınmadı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çerçevesinde Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor.

A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlarken, saat 10.00'da giriş kapıları görevlilerce kapatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Adaylar sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelirken, adaylar aranarak salona alındı. Adayların aileleri de okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerine başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Sınavın yapıldığı binalara erken saatte gelenler binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı.

[Fotoğraf: DHA]

Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi.Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.

1 dakika ile sınavı kaçırdı

Kayseri Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda sınava girecek olan bir kişi, kapılar kapandıktan 1 dakika sonra sınav yerine gelince içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre içeri girebilmek için konuşan aday, alınmayınca okuldan ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Sivas'ta da aynı manzara

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) Kapıların kapanmasının ardından 1 dakika geç kalanlar içeriye alınmadı. Edebiyat Fakültesi binasının farklı bir kapısında beklediğini söyleyen adaylardan biri ise ekiplere uzun süre ısrar etmesine rağmen içeriye alınmadı.