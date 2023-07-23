KPSS'ye geç kalan adaylar sınava alınmadı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çerçevesinde Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor.
A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlarken, saat 10.00'da giriş kapıları görevlilerce kapatıldı.
Adaylar sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelirken, adaylar aranarak salona alındı. Adayların aileleri de okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerine başladı.
Sınavın yapıldığı binalara erken saatte gelenler binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı.
Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi.Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.
1 dakika ile sınavı kaçırdı
Kayseri Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda sınava girecek olan bir kişi, kapılar kapandıktan 1 dakika sonra sınav yerine gelince içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre içeri girebilmek için konuşan aday, alınmayınca okuldan ayrıldı.
Sivas'ta da aynı manzara
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) Kapıların kapanmasının ardından 1 dakika geç kalanlar içeriye alınmadı. Edebiyat Fakültesi binasının farklı bir kapısında beklediğini söyleyen adaylardan biri ise ekiplere uzun süre ısrar etmesine rağmen içeriye alınmadı.