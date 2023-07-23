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Eğitim
İHA-DHA 23.07.2023 10:56

KPSS'ye geç kalan adaylar sınava alınmadı

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15'te başladı. '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binasına alınmadı. Geç kaldığı için okul önünde ellerinde nüfus cüzdanları ve sınav belgeleriyle kalan öğrenciler büyük üzüntü yaşadı.

KPSS'ye geç kalan adaylar sınava alınmadı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çerçevesinde Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlarken, saat 10.00'da giriş kapıları görevlilerce kapatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Adaylar sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelirken, adaylar aranarak salona alındı. Adayların aileleri de okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerine başladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sınavın yapıldığı binalara erken saatte gelenler binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi.Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.

1 dakika ile sınavı kaçırdı

Kayseri Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda sınava girecek olan bir kişi, kapılar kapandıktan 1 dakika sonra sınav yerine gelince içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre içeri girebilmek için konuşan aday, alınmayınca okuldan ayrıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sivas'ta da aynı manzara

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) Kapıların kapanmasının ardından 1 dakika geç kalanlar içeriye alınmadı. Edebiyat Fakültesi binasının farklı bir kapısında beklediğini söyleyen adaylardan biri ise ekiplere uzun süre ısrar etmesine rağmen içeriye alınmadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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