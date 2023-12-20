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Eğitim
TRT Haber 20.12.2023 10:18

KPSS tercihleri başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 27 Aralık'a kadar yapabilecek.

KPSS tercihleri başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonların yer aldığı KPSS-2023/2 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik hükümleri uyarınca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak.

KPSS-2023/2 tercih kılavuzunda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor.

Tercih işlemleri, 27 Aralık saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

 

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