Duman 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 04.10.2024 11:02

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçları açıklandı.

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugünden itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada adayların, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

Açıklamada, bu uygulamanın, adayı bilgilendirme amacıyla yapıldığı ve görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı vurgulandı.

ETİKETLER
KPSS ÖSYM
Sıradaki Haber
Okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 18,7 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
11:41
Sağlık Bakanlığı "normal doğum"u teşvik edecek
11:41
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEKNOFEST'te
11:35
Manisa'da 5 kilometre derinlikteki magma odasında püskürme riski tespit edildi
11:14
Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor
11:35
SOLOTÜRK pilotları KAAN'ı büyük heyecanla bekliyor
Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor
Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor
FOTO FOKUS
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ