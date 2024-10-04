KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugünden itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada adayların, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

Açıklamada, bu uygulamanın, adayı bilgilendirme amacıyla yapıldığı ve görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı vurgulandı.