Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) bugün 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor.

188 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verilecek.

KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

COVID-19'a karşı tedbirler alınacak

Sınavda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Sınav binaları ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabiliyor.

COVID-19 durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek

Sınav görevlilerinin COVID-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip ediliyor. COVID-19 olduğu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

COVID-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirleniyor, Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda durumlarına göre gruplara ayrılıyor ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınıyor.

Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremiyor.