Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 03:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS lisans oturumları başlıyor
[Fotograf: AA]
Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumları bugün başlıyor. KPSS genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu bugün saat 10.15'te başlayacak. 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecek.
Eğitim bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak. Bu oturumda adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumları için saat 10'dan, öğleden sonraki oturumları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Alan bilgisi sınavları gelecek hafta başlayacak.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
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