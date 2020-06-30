Haber Giriş: Kaynak: AA
KPSS lisans başvuruları başladı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını, 13 Temmuz'a kadar başvuru merkezleri ve https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
Başvurular 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek
Sınava başvurular, bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Etiketler: kpss lisans başvuruları KPSS kpss lisans kpss başvurularıSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:54
Sıradaki Haber
KPSS 2020 başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2020 başvuruları açıldı… 2020 KPSS başvuru kılavuzu…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz