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Eğitim
TRT Haber 26.06.2025 14:48

KPSS A Grubu için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu başvuruları başladı.

KPSS A Grubu için başvurular başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine ise kendileri karar vereceklerdir.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 10 Temmuz'a kadar yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda yer alıyor.

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