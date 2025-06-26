KPSS A Grubu için başvurular başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine ise kendileri karar vereceklerdir.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 10 Temmuz'a kadar yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda yer alıyor.