KPSS 2020 ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuru tarihi...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları hangi tarihte başlıyor? KPSS Lisans sınavı başvuruları bugün başlıyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak.
KPSS 2020 ne zaman?
KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alınacak.
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.
KPSS ne zaman yapılacaktı?
2020-KPSS Lisans sınavı yani Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu 19 Temmuz’da yapılacaktı.
2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecekti.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) ise 9 Ağustos’ta olacaktı.
KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım’da yapılacaktı.