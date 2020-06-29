Haber Giriş: Kaynak: AA
TYT'de öğrencilerin 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasına ÖSYM'den inceleme
ÖSYM, 27 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) bir grup öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.
İlk aşamada tutanaklar ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetleri giderilecek.
Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk bölümü olan TYT’ye giren 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıkları öne sürülmüştü.
Etiketler: tyt yks inceleme. ösym Eşref Bitlis Anadolu LisesiSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:09
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