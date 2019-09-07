2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde, beden eğitimi derslerinde seçmeli olarak judo eğitiminin verilmesi için çalışma yapılıyor.

Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz iş birliği protokolü imzaladı.

Judonun tabana yayılması için geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, MEB, Türkiye Judo Federasyonu ve Uluslararası Judo Federasyonu tarafından 20 ilde başlatılan proje, yapılan anlaşmayla 81 ile yayılacak.

"Judoyla spora başla" ismi verilen proje, 81 ilde MEB tarafından belirlenen 81 okulda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA