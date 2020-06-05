İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İTÜ'lü olmanın ayrıcalıklarını keşfetmek isteyen aday öğrenciler, üniversitede girişimcilik ekosistemi, Erasmus imkanları, yurt ve burs olanakları hakkındaki sorularına canlı yayınlarda cevap bulacak.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu uygulamayla Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve velilerin, mesafeleri aşarak İTÜ'lü öğretim üyeleri, mezunlar ve öğrencilerle tanışma fırsatı bulacağını aktardı.

Dinamik ve akademik kadro ile deneyimler aktarılacak

Prof. Dr. Karaca, Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ'nün, 250. yılını kutlamaya hazırlandığını belirterek, dinamik bir akademik kadroya sahip üniversitede 500'ün üzerinde profesör, 250'den fazla doçent, 350'ye yakın Dr. Öğretim üyesi, 350'den fazla öğretim görevlisi ile yaklaşık 650 araştırma görevlisinin bulunduğunu ifade etti.

İTÜ'nün 400'den fazla Ar-Ge laboratuvarı ile öğrencilerin mesleki gelişimlerini güçlendirdiğini, sektörel iş birliklerine, toplum ve teknoloji odaklı araştırmalara imza attığını vurgulayan Karaca, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, sadece kazanmak için sınava girmemeleri gerektiğini, doğru üniversiteye adım atmanın da en az bunun kadar önemli olduğunu vurguladıklarını bildirdi.

Karaca, öğrencilerin İTÜ'ye geldiklerinde bazı derslerin muafiyet sınavından da yararlanacaklarını düşünmeleri gerektiğine işaret ederek, böylece öğrencilerin hızla bölümlerinin derslerine geçebileceğini ve üniversite sürecini kısaltabileceğini kaydetti.