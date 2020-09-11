Üniversiteler için kayıt süresi tamamlandı. Yaşadığı şehirde bir üniversiteye kaydolan öğrenciler şanslı. Zira geriye kalanları yeni bir sınav bekliyor: Konaklama ve ulaşım.

Türkiye'de en çok üniversite öğrencisi İstanbul'da. Üniversite sayısı 57, öğrenci sayısı ise 1 milyon 834. Bu sayı küçük bir ülkenin nüfusundan fazla. Seçenek de çok öğrenci de... Peki bu durum kira fiyatlarını nasıl etkiliyor? TRT Haber olarak üniversitelerin olduğu ilçelerdeki kira fiyatlarını araştırdık.

İstanbul'a 65 bin yeni öğrenci geliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) salgın dönemine denk geldi. Üniversiteler tek tek eğitimlerine elektronik ortamda devam edeceklerini açıklıyor. Ancak uzaktan eğitim her program ve ders için mümkün değil. Öğrenciler de bu derslere katılmak için üniversiteye gitmeye devam edecek.

Bu sene 167 bin 262 kişi İstanbul’daki bir üniversiteye yerleşti. Öğrencilerin 65 bin 198’inin ikametgahı İstanbul’da değil. Yani tarihi şehre on binlerce yeni öğrenci gelmeyi bekliyor.

Öğrencilerin konaklama sorunu

Öğrenciler üniversitenin ilk yıllarında okula adapte olmak ve sosyalleşmek için yurtları tercih ediyor. Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumunun İstanbul’daki kapasitesi 25 bin 77. Geriye kalan öğrenciler için özel yurtlar ile kiralık evler seçenekleri öne çıkıyor.

Özel yurtlarda fiyatlar odada kalan kişi sayısına göre değişiyor. 300 liraya bulmak da mümkün 3 bin liraya da... Ancak koronavirüs nedeniyle öğrenciler 5 ya da 6 kişinin kaldığı odaları tercih edecek mi?

Koronavirüs konaklama tercihlerini değiştirecek mi?

Emlakçılar öğrencilerin salgın nedeniyle tek kalabilecekleri odalara ya da kiralık evlere yöneleceği görüşünde. En çok tercih edilen ilçeler ise üniversitelerin bulunduğu ya da yakın olanlar.

Liderlik 100 bini aşkın öğrencisiyle İstanbul Üniversitesinin bulunduğu Fatih…

Fatih Çapa'da kiralık evler 1800 liradan başlıyor, evin durumuna göre artıyor.

Beylikdüzü, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy öğrencilerin tercih ettiği diğer ilçeler.

Kiralar Kadıköy’de 1200, Pendik’te ise 800 liradan başlıyor. Beşiktaş’ta ise 2 bin liranın üstünde çıkıyor.

Beylikdüzü ve Avcılar'da fiyatlar biraz daha makul. Yine evin durumuna göre 800 liraya bulmak mümkün.

Şehrin ulaşım olanakları mesafeleri kısaltıyor

Üniversitelere en yakın semtlerde kiralar ortalama bu şekilde. Daha uygun fiyata ev bulmak için mesafeyi göze almak gerekiyor. Çünkü fiyatlar düştükçe üniversiteye mesafe de artıyor. Şehrin ulaşım olanakları ise mesafeleri kısaltıyor. Sadece 115 dakikada şehrin bir ucundan diğerine Marmaray ile gitmek mümkün. Vapur, metro ve metrobüs de öğrencilerin indirimli seyahat ettiği ulaşım araçları. Ancak koronavirüs nedeniyle öğrenciler ulaşım araçlarını ne kadar tercih edecek? Bu soru da önümüzdeki aylarda cevap bulacak.

Kamera: Ünsel Ayhan Aybek, Umut Özacar

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek