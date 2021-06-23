İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlıyor.

Okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ tarafından desteklenecek.

Akreditasyon sağlanacak

Öğrenciler, dünyanın en yüksek kapasiteye sahip havalimanı yerleşkesinde, öncelikle uçak bakım olmak üzere ulaştırma hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında öğrenim görecek. Öğrenciler iki yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, üretken, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun etkinlik ve verimlilik esasına göre yetiştirilecek.

Ayrıca deneyimleri dikkate alan, nitelikli insan gücü yetiştirecek yeni bir yönetim ve işleyiş modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Hazırlık +4 yıl öğrenim olacak

Okul, İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisinde hazırlık +4 yıl olarak, 30 kontenjanla açılacak. İGA, okul binası tamamlanana kadar kendisine ait binalarda eğitim ortamı oluşturacak, şehir dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak.

Okulun Türk Hava Yolları desteği ile Teknik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve dünya sivil havacılık otoritelerinin normlarına uygun olarak akreditasyonu sağlanarak "tanınan okul" statüsüne kavuşturulması için çalışılacak.

İstihdam için gerekli yeterlilik aranacak

Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Mezun öğrencilerin hem Türk Hava Yolları teknik hem de uluslararası arenada istihdam edilebilmesi için gerekli yeterliklere sahip olması da sağlanacak.

Tüm taraflar, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, müfredat geliştirme, eğitim materyali hazırlama; uzmanlarının derslere girmesi konularında destek sunacak.