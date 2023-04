İstanbul Havalimanı içindeki lise, öğrencileri bekliyor

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında açıldı. Dünyada havalimanı yerleşkesi içerisindeki ilk ve tek sivil meslek lisesi olan okul, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında imzalanan mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde eğitime başladı.

Bir proje devlet okulu olan lise, LGS sınavıyla öğrenci kabul ediyor. Şu an okulda 9’u kız olmak üzere toplam 60 öğrenci eğitim görüyor. İstanbul’un yanı sıra farklı illerden gelen öğrenciler de var. Okul, ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitim müfredatına sahip.

76,5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı yerleşkesi içinde yer alan okulun bu özelliği, aslında öğrencilerin en büyük avantajı. Bu avantajın detaylarını ve öğrencilerin hayatına kattığı değeri okul müdürü Talha Bektaş ile konuştuk.

"Öğrenciler havalimanı yerleşkesinde olmanın avantajını yaşıyor"

Sektör profesyonelleri ile aynı yerleşkede eğitim imkanı sağladıklarını vurgulayarak söze başlıyor Okul Müdürü Talha Bektaş. “Okulumuzun öğrencilere sağladığı en önemli avantaj, havacılık eğitimlerini havacılığın kalbinde almaları” diyor.

Havacılık çalışanları ile iç içe olmalarının, öğrenciler için hem motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor, hem de gelecek vizyonlarına olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Bu yakın iletişimin gelecekte kariyer fırsatı olabileceğine dikkati çekiyor.

Okulda uçak teknisyenliği eğitimi veriliyor. Lisedeki eğitim öğrencilerin geleceğine de yön verecek türde.

“Bu alanda yetişen öğrenciler mezuniyetlerinin ardından alanlarında bir teknik bakım firmasına girerek çalışabilecekleri gibi, uçak mühendisliği ya da havacılığın diğer alt mühendislik dallarında yükseköğretime devam edebilecek eğitim alıyorlar.”

Talha Bektaş öğrencilerin karşısına çıkabilecek diğer seçenekleri de sıralıyor:

“Uçak bakım alanında alacakları eğitim ile öğrenciler uçak mühendisliği, elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, mekatronik, makine malzeme mühendisliği, fizik, havacılık ve uzay bilimleri, astronomi gibi yükseköğretim programlarına rahatlıkla devam edebilirler.”

Bektaş, eğitimlerinin bir kısmının THY hangarlarında sürdürdüğü belirtiyor. Ayrıca THY Teknik A.Ş. çalışanlarının da zaman zaman okulda çeşitli eğitimler verdiğini de sözlerine ekliyor.

Öğrenciler pilot olabilir mi?

Havalimanı yerleşkesi içinde bir havacılık okulu söz konusu olunca akla ilk olarak “Peki ya pilotluk eğitimi?” sorusu geliyor. Bektaş bu soruyla sıklıkla karşılaştığını söyleyerek gülüyor. Türkiye’de lise seviyesinde pilotaj eğitimi verilmediğini belirterek konunun detaylarını paylaşıyor:

“Türkiye’de lise seviyesinde pilotaj eğitimi verilmiyor ancak pilotaj eğitimini ilerleyen yıllarda almak isteyen öğrenciler uçak bakım alanını tamamladıkları takdirde buradan öğrenecekleri mühendislik ve teknik becerilerle pilotaj eğitimlerinde iki adım önde olacaklardır.”

İlk yıl İngilizce eğitimi veriliyor

Bilindiği üzere havacılık sektörünün ortak dili İngilizce. Bu nedenle öğrencilere ilk senelerinde yıl boyunca kapsamlı bir İngilizce eğitimi veriliyor. Bektaş bu eğitimin de yine işin profesyonellerinin sorumluluğunda olduğunu anlatıyor.

Protokol ortaklarından Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı müfredatına katkı sağlıyor. Görevli öğretmenler danışmanlık yapıyor, zaman zaman da öğrenciler üniversite kampüsüne giderek bazı eğitimlere katılabiliyor. Ayrıca lise mezuniyeti sonrası da YTÜ’nün desteği devam ediyor:

"Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Havacılık Elektroniği'ni kazanmaları halinde kendilerine 4 yıl boyunca burs verileceği protokolde imza altına alınmış bir durumdur."

Okula ulaşım nasıl sağlanıyor?

İstanbul Havalimanı yerleşkesindeki okulu düşünen ama ulaşım konusunda kafasında soru işaretleri olanları da bilgilendirelim. Okul Müdür Talha Bektaş ulaşım ve konaklama imkanlarını şöyle sıralıyor:

“Buraya yakın mesafede metro durağı mevcut. Aynı zamanda velilerimiz ve öğrencilerimiz İstanbul Havalimanı terminalinden buraya ringlerle ulaşabiliyor. İstanbul’un içinden gelen öğrencilerimiz için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA A.Ş. öğrencilerimize ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Ayrıca şehir dışından gelen öğrencilerimiz için pansiyonumuz mevcut. Hem kız hem erkek öğrencilerimizi pansiyonumuzda misafir edebiliyoruz.”

Öğrencilerin ortak hayali uçak mühendisi olmak

Okul hakkında genel bilgileri aldıktan sonra öğrencilere kulak verelim istiyoruz. Okulun ilk öğrencilerinden 14 yaşındaki 9'uncu sınıf öğrencisi Erva Çakır ile konuşuyoruz. Daha ilk senesinden çok sayıda yazılım, robot ve yetenek projelerine katıldığını anlatıyor. Gelecek hayalini “İstanbul Havalimanı yerleşkesindeki lisede okumuşken ileride kendimi İstanbul Havalimanı'nda bir uçak mühendisi olarak görüyorum” sözleriyle anlatıyor.

14 yaşındaki Osman Can Çıdamal hazırlık sınıfında. Havacılığa her zaman ilgisi olduğundan, THY’nin düzenlediği eğitimlere katıldığından bahsediyor. Havacılıkla ilgili bir lisede okumak onun da hayallerine ulaşmak için atılmış bir adım. Osman Can şu an aynı zamanda bir roket projesi yürütüyor. Teknofest’te alçak irtifa kategorisinde başarı elde etme hedefinde. İleride uçak mühendisi ya da pilot olmak istiyor.

14 yaşındaki Mina Şen de hazırlık sınıfında okuyor. “Tercih döneminde bu okulu görünce ‘Ben bu okulda okumalıyım’ dedim. Çünkü hedeflerim, hayallerim buydu. İleride uçak mühendisi olmak istiyorum” diyor. Şu an İngilizce eğitimi alsa da bir yandan da takımıyla Teknofest’e katılmak üzere deprem sonrası enkaz görüntüleyebilecek İHA projesi üzerinde çalışıyor.

Uçak mühendisi olma hayali kuran bir öğrenci de 15 yaşındaki Yağız Taha Arpa. 9’uncu sınıf öğrencisi olan Yağız Taha, havacılık tutkusunu fark edip başka bir liseden özellikle bu okula geçmiş. Elektrik devresi analizi atölyesi, uçak bakım ve donanım atölyesi dersleri en çok ilgisini çeken dersler. Havalimanı yerleşkesinde olmaktan dolayı hayli memnun. “Burada herkes bizi tanımış oluyor. Kolaylıkla iş bulabileceğimizi düşünüyorum” diyor.

