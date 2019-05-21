Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığnın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mayıs'ta uygulanan 2019-İSG 1. Dönem temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

Kaynak: AA