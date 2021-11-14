Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."
Fizyoterapist ve Destek Personeli Pozisyonuna Yerleştirme Sonuçları Belli Oldu— MEB (@tcmeb) November 13, 2021
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına https://t.co/kzkP5ypsiU’dan ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/2xfFPkUOD5
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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