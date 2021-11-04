Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Engelli 750 öğretmenin kamuya ataması yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar arasından 750 kişinin kamuya atamasının yapılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığınca 2018 ve 2020'de yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.
Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak.
Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.
Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.
3 Aralık'ta atamalar yapılacak
Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da yayımlanacak.
Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Etiketler: Engelliler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ataması
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