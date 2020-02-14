Teknoloji eğitimle bütünleşiyor, konular 2 boyutlu görsellerden 3 boyutlu gerçekliğe dönüşüyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Akademisi'ndeki 3 öğretmen, 2023 vizyonu doğrultusunda artırılmış gerçeklik platformu oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığının basılı materyallerin dijital materyallerle eşleştirilmesi planı açısından da önemli.

"3 boyutlu etkileşimli öğrenme"

Teknoloji Akademisi Koordinatörü Bayram Gaygusuz, "Çocukların ellerindeki cep telefonu ve tabletlere yükleyecekleri ücretsiz uygulamalarla bütün ders kitapları 2 boyutlu resimlerden 3 boyutlu etkileşimli öğrenme durumunu zenginleştiren ürünlerle dolacak" dedi.

Bu sayede dersler daha eğlenceli işlenecek. MEBAR uygulaması 1 Mart'tan itibaren kullanıma açılacak.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Tarık Aşçı