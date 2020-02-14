2020 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS 2020 tarihleri…
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları hangi tarihte başlıyor? Ayrıntılar haberimizde…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.
KPSS ne zaman yapılacak?
2020-KPSS Lisans sınavı yani Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu 19 Temmuz’da yapılacak.
2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) ise 9 Ağustos’ta olacak.
KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım’da yapılacak.
KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?
Lisans
5 Mayıs’ta başlayacak olan 2020 KPSS Lisans sınavı başvuruları 15 gün sürecek. Başvurular 20 Mayıs’ta sona erecek.
Geç başvuru günü ise 9 Haziran 2020’den 10 Haziran 2020 saat 23:59’a kadar.
Önlisans
12-25 Ağustos tarihleri arasında KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular alınacak.
8 Eylül 2020 ile 9 Eylül 2020 saat 23:59 arasında da geç başvuru dönemi.
Ortaöğretim
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 21 Ağustos ile 7 Eylül arasında alınacak.
22 Eylül’den 23 Eylül 23:59’a kadar olan bir günlük süreçte de adaylar başvuru yapabilecek.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül- 7 Ekim
Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak. Sınav tarihi ise 22 Kasım.
ALES ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.