Son üç ayı uzaktan eğitimle geçen ders yılı tamamlandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yaz tatiline girecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler karnelerine dijital ortamdan ulaşabilecek.

EBA TV kapanmayacak. 29 Haziran'da yaz dönemi yayın kuşağı başlatılacak. İlkokul öğrencilerine tatil ve çalışma kitapları da dağıtılacak. 31 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitimleri ise zorunlu olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı. Öğrenciler karnelerini dijital ortamda görebilecek. Liseliler, diplomalarını ve talep ederlerse takdir, teşekkür belgelerini randevu sistemi ile okullarından alabilecek.

Karne günü, uzaktan eğitim dersleri sona erdi. Ancak yaz aylarında EBA TV kapanmayacak. Tatil dönemini kapsayacak yeni yayın kuşağı 29 Haziran'da başlatılacak.

İlkokuldaki öğrencilere tatil ve çalışma kitapları dağıtılacak. Devlet okullarında yüz yüze telafi eğitimi ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Yıl boyunca üç haftalık eğitim verilecek.

EBA TV'de TYT ve AYT deneme sınavları, 17-18 Haziran ve 20-21 Haziran'da düzenlenecek.

LGS 20 Haziran'da

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ise 20 Haziran'da uygulanacak. Sınavda, koronavirüse karşı tedbirler alınacak. Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak.

ÖSYM, 27-28 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2020-YKS) gerçekleştirecek.