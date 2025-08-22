Açık 31.1ºC Ankara
Eğitim
AA 22.08.2025 12:23

e-YDS yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/9) yarın uygulanacak.

e-YDS yarın yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.45'te başlayacak e-YDS/9, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 46 e-Sınav Salonu'nda İngilizce olarak yapılacak.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

"5 bin 263 aday başvurdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 5 bin 263 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavda emniyet personeli dahil 329 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Cumartesi günü bu yılın İngilizce dilinde beşinci Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nı düzenleyeceğiz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Elektronik sınav uygulamalarımızın çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmayı planlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elektronik sınavlar, adaylara hızlı sonuç alma ve sınav sonucunu kullanma imkanı sunuyor."

