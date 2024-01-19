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Eğitim
AA 19.01.2024 11:59

e-YDS yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak 2024'ün ilk Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yarın yapılacak.

e-YDS yarın yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 salonda düzenlenecek ve sınava 5 bin 83 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 344 kişi görev alacak.

İngilizce yapılacak sınav 13.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 16.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

2024 sınav takviminde 12 e-YDS bulunuyor

Elektronik sınavlar hakkında değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl sınav takviminde 12 e-YDS bulunduğunu bildirdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme çalışmaları kapsamında elektronik ortama entegre etmeyi planladığımız farklı sınavlar var. 2023 yılında 60 bine yakın aday bu sınavlara katıldı. e-YDS sonuçlarının aynı gün açıklanması, elektronik sınavların kağıt tabanlı olarak yapılan sınavlara göre en büyük avantajlarından biridir. Hızlı sonuç alma sayesinde, adaylara aldıkları puanı vakit kaybetmeden kullanma imkanı sağlıyoruz."

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