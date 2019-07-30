ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) 29 Eylül'de uygulanacak.

Adaylar, başvurularını 8 Ağustos'a kadar yapabilecek. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA