Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, Bakanlığa bağlı okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı MEBCBS'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen MEB İnşaat Ve Emlak Dairesi Başkanlığı (MEBCBS) tanıtım toplantısında konuşan Selçuk, verinin politikaların belirlenmesinde stratejik değeri olduğunu belirterek, aldıkları kararların veriye dayalı geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Eğitime ayrılan bütçenin her lirasını daha iyi değerlendirilebilmenin yollarını aradıklarını anlatan Selçuk, bunun çözümünün de veriye dayalı karar almaktan geçtiğini vurguladı.

"Teknolojik yeniliği MEB bünyesine taşıyoruz"

Eğitime doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayabilecek her türlü bilimsel veri ve teknolojik yeniliği MEB bünyesine taşımaya gayret ettiklerini söyleyen Selçuk, şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan okullarla ilgili verilecek her türlü karar için "neye göre karar veriliyor?" sorusunu ortaya koyan ve bunun cevabını taşıyan bir sistem paylaştıklarını belirtti.

Selçuk, MEBCBS'nin sadece inşaat ve emlak ile ilgili bir mesele olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sistem tüm okullarımızın optimizasyon çalışmalarını yüksek çıtalara taşıyacak bir husus. Milli Eğitim Bakanlığının, Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapmaya çalıştığı şey, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz, il ve ilçelerimiz ile okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamak."

"Dünyaya örnek bir sistem"

Bakan Selçuk, sisteme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu sistemin inşasında büyük emek var. Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz."

MEBCBS'deki verilerin güncel tutulması için merkez başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarına büyük görev düştüğünü vurgulayan Selçuk, kurumların açılması, kapatılması, yer ve isim değişiklikleri gibi süreçlerin mekansal veri üzerinden güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Sistemi geliştirme çalışmalarının süreceğini belirten Selçuk, "Devam edecek çalışmaların uluslararası düzeyde bize belli standartları getireceği açıktır. Coğrafi Bilgi Sistemi alanında atılan her adımın merkezden en uzak noktaya kadar her aşamaya etki ettiği bilinciyle, bu alanda dünyaya örnek bir sistem inşa etmeyi kafamıza koyduk" dedi.

"Tek tıkla tüm envanterimize erişebilir durumdayız"

MEBCBS'de yer alan veriler hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ise, şunları söyledi:

"Eğitim öğretim faaliyetinin sürdüğü tüm okulların, Bakanlığımızın kullandığı tüm hizmet tesislerinin, tüm öğretmenevlerinin, rehberlik ve araştırma merkezlerinin, BİLSEM'lerin, il ve ilçe müdürlüklerinin konum, yüzölçümü, kapasite, yapısal bilgileri MEBCBS'de kayıtlıdır. Artık, günlerce süren yazışma, durum tespit ve detay bilgilere yönelik araştırma işlemlerine ihtiyaç duymadan tek tıkla tüm envanterimize erişebilir durumdayız. Bu sayede sınırlı sayıda insan kaynağı ile sınırsız bir saha hakimiyetine kavuşuyoruz."

Denemeç, 3 yıllık emeğin sonunda ülkeye ve eğitim sistemine hizmet edecek örnek bir sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "MEBCBS sistemi ile 42 bin 623 eğitim alanı, 162 bin 190 eğitim parseli, 43 bin 145 kampüs, Bakanlığımız envanterine kayıtlı ve 22 farklı kategoride gruplanmış 132 bin 435 bina kamunun hizmetindedir" dedi.

Coğrafi Bilgi Sistemi tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin yerli kaynaklarla hayata geçirilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Demir, "81 ildeki eğitim kurumlarını kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi'nin yerli kaynaklardan karşılanıyor olması gurur verici. Bazı ürünlerde dünyada artık sınıfının en iyilerinden olmaya doğru gidiyoruz. Artık bizim için önemli olan bu platformların alt sistemlerinin tamamıyla yerlileştirilmesi ve belirli teknoloji alanlarında Türkiye'yi öncü haline getirmek" dedi.

Öğrenciler için güvenli eğitim ortamı

Savunma sanayisinin sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sektör olmadığını belirten Demir, Güvenli Okul Projesi'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce riskli olarak belirlenen ve öncelik arz eden 71 ildeki 762 okulda, her bir okul için geçerli olmak üzere 6 sabit ve 1 hareketli kameradan oluşan güvenlik sistemleri kurulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunulmuştur. Proje kapsamında, tedarik edilen güvenlik sistemleri sayesinde okul ve okul çevresinin, suç ve suçluların sürekli takibi yapılarak öğrencilerin çağın gereklerine uygun güvenli bir eğitim ve öğretim görmesi sağlanmıştır."

Kaynak: AA