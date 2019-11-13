Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Dijitalleşen YÖK" mottosuyla dijital ortamda birçok düzenleme yaptı. YÖK'te, dijital sistem ve veri paylaşımı üzerine de çalışmalar yürütülerek birçok yeniliğe imza atıldı.

“Online Tanıma ve Denklik Başvurusu, YÖK Atlas, YÖK Akademik, Üniversite e-Kayıt, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi, Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Mobil” gibi e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yürütülen hizmetler, ilk kez sunulmaya başlandı.

1-"Dijitalleşen YÖK" olarak, yükseköğretim alanında dijital ortamda birçok düzenlemeyi hayata geçirip, dijital sistem ve veri paylaşımı odaklı birçok yeniliğe imza attık. “Online Denklik, YÖK Atlas, YÖK Akademik, E-Kayıt, Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Mobil” bunlardan bazıları… — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) November 13, 2019

Doçentlik belgeleri kolayca alınabilecek

Bu kapsamda son olarak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından yapılan doçentlik işlemlerinin hızlandırılması amacıyla bir adım atıldı.

Doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınması için YÖK’ün bir süre önce başlatmış olduğu çalışmalar tamamlandı ve doçent adaylarının hizmetine sunuldu.

Doçentlik Belgesi Sorgulama hizmeti için tıklayınız

Artık doçent unvanı alan/almaya hak kazanan adaylar, "https://www.turkiye.gov.tr" adresine T.C Kimlik No ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Doçentlik Belgesi Sorgulama" hizmeti alanından belgesini kolayca edinebilecek.



e-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan elektronik imzalı doçentlik belgesi uygulamaya girdikten sonra, ÜAK tarafından ayrıca fiziki doçentlik belgesinin düzenlenmesine gerek kalmayacak.

Kaynak: TRT Haber