Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı.

Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Testlerde çoktan seçmeli sorular yer aldı.

2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) soru ve cevapları erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym. gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

DGS temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'una ise ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA