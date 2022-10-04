Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
DGS ek tercihleri alınmaya başlandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 10 Ekim'e kadar yapılacak.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
Etiketler: ÖSYM
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