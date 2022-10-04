Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurular, 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar uzatıldı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.
Etiketler: Öğretmen
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