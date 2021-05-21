Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) internet sitesinden açıklama yaptı.

2021-DGS'ye başvurular 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmekte. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

2021-DGS’de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.