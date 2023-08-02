Depremlerden etkilenen 11 ilde telafi eğitimi başladı

Asrın felaketinde birçok okul ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Okullarından, derslerinden ayrı kalan binlerce öğrenci için yaz tatilinde telafi zamanı...

Hatay'da 7 bin 411 öğrenci telafi kurslarından yararlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremden hasar gören illerde telafi eğitimleri 1 Ağustos itibarıyla başladı.

Deprem felaketinde en büyük yıkımın olduğu kent Hatay'da temel eğitim alanında 15 ilçe 104 okulda telafi eğitim kursları açıldı. 7 bin 411 öğrenci, deprem döneminde yaşadığı ders kayıplarını bu kurslarda telafi edecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler yeniden sıralarına oturdu. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler, heyecanla ders başı yaptı.

Telafi eğitimleri 1 Eylül'de sona erecek

Kuzeytepe Mehtap Mehmet Olgar Ortaokulu Müdürü Murat Şirin, okullarındaki telafi eğitimlerine 6 sınıfta 220 öğrenciyle başladıklarını belirterek, öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve İngilizce alanlarında ders aldıklarını vurguladı.

Eğitimler, temel eğitim ve orta öğretim alanlarında veriliyor.

Ortaöğretim telafi eğitimi programında 301 kursta, 50 lisede eğitim düzenleniyor. 943 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda öğrenciler, 30 saat ders görecek.

Devam zorunluluğu olmayan telafi eğitimleri, 1 Eylül’de sona erecek.

Haber: Fatma Er