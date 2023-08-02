Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 02.08.2023 06:24

Depremlerden etkilenen 11 ilde telafi eğitimi başladı

Deprem bölgesindeki 11 ilde telafi eğitimleri başladı. Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay’da da birçok okul onarıldı. Ders kayıplarını telafi etmek isteyen binlerce öğrenci ders başı yaptı.

Depremlerden etkilenen 11 ilde telafi eğitimi başladı
[AA (Arşiv)]

Asrın felaketinde birçok okul ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Okullarından, derslerinden ayrı kalan binlerce öğrenci için yaz tatilinde telafi zamanı...

Hatay'da 7 bin 411 öğrenci telafi kurslarından yararlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremden hasar gören illerde telafi eğitimleri 1 Ağustos itibarıyla başladı.

Deprem felaketinde en büyük yıkımın olduğu kent Hatay'da temel eğitim alanında 15 ilçe 104 okulda telafi eğitim kursları açıldı. 7 bin 411 öğrenci, deprem döneminde yaşadığı ders kayıplarını bu kurslarda telafi edecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler yeniden sıralarına oturdu. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler, heyecanla ders başı yaptı.

Telafi eğitimleri 1 Eylül'de sona erecek

Kuzeytepe Mehtap Mehmet Olgar Ortaokulu Müdürü Murat Şirin, okullarındaki telafi eğitimlerine 6 sınıfta 220 öğrenciyle başladıklarını belirterek, öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve İngilizce alanlarında ders aldıklarını vurguladı.

Eğitimler, temel eğitim ve orta öğretim alanlarında veriliyor.

Ortaöğretim telafi eğitimi programında 301 kursta, 50 lisede eğitim düzenleniyor. 943 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda öğrenciler, 30 saat ders görecek.

Devam zorunluluğu olmayan telafi eğitimleri, 1 Eylül’de sona erecek. 

Haber: Fatma Er

ETİKETLER
Hatay Deprem
Sıradaki Haber
Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
Şile'de denizde bulunan top mermileri imha ediliyor
07:51
İngiltere'den KKTC'ye tanıma desteği: Kabul edilememesi için hiçbir neden yok
07:22
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
07:41
Kanser tedavisinde umut veren gelişme: Hedefli kemoterapi hapı
07:10
Meta ile Kanada arasında gerilim: Haberlere erişim sonlandırılacak
06:54
Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda ölü bulundu
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu
Atı aracın arkasına bağlayıp koşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ