Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 20.03.2024 12:02

Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, deprem bölgesindeki 5 ilde özel okullarda 23 bin 104 öğrenciye eğitim öğretim desteği verildi. Desteklerden en fazla yararlanan kademe ortaöğretim oldu.

Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine eğitim desteği
[Fotograf: AA]

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere, eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de geçen yılın kasım ayında yayımlanmıştı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu illerdeki özel okulların ve öğrencilerin eğitim ile öğretim desteğine ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre, deprem bölgesindeki 5 ilde 357 özel okulda 23 bin 104 öğrenci eğitim ve öğretim desteği kapsamına alındı. Bu öğrencilerin özel okullara yerleştirme işlemleri süreci tamamlandı.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki 5 ilde bulunan özel okullarda eğitim alan okul öncesi öğrenciler için 12 bin 800 lira, ilkokul öğrencileri için 15 bin 400 lira, ortaokul öğrencileri için 18 bin lira ve lise öğrencileri için 18 bin lira destek sağlandı.

40 bin kontenjan ayrılan eğitim öğretim desteğine en fazla başvuru, Malatya'dan yapıldı.

En fazla destek alan kademe ise 7 bin 758 öğrenci ile ortaöğretim oldu.

ETİKETLER
Deprem Devlet Desteği Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
MEB çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor: Okul öncesi dönemi için yeni öykü platformu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 700 kişi gözaltına alındı
13:10
Elektrikli otomobillerdeki yangına "suyla müdahale etmeyin" uyarısı
13:07
Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
12:49
BM: Kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze’ye giden insani yardımlar çok yetersiz
12:41
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam ediyor
12:31
Yeni teknolojilerde çığır açacak projelere güçlü destek imkanı
Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı
Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı
FOTO FOKUS
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ