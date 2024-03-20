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Eğitim
AA 20.03.2024 11:12

MEB çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor: Okul öncesi dönemi için yeni öykü platformu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi dönemden itibaren çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla öykü türünde materyaller geliştirerek "365 Gün Öykü" platformu oluşturdu.

MEB çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor: Okul öncesi dönemi için yeni öykü platformu

MEB'den yapılan açıklamaya göre, çocuklara erken çocukluk döneminden itibaren okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra kelime hazinesini artırmak, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek için oluşturulan platform erişime açıldı.

Öğretmenler tarafından yazım, çizim ve tasarım çalışmalarının yapıldığı 53 resimli okul öncesi öykü kitabının bulunduğu platforma, "365gunoyku.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Öykü, bilmece-bulmaca, sözcüksüz resimli kitaplar, tekerleme, şiir, kavram ve gezi türlerinin de bulunduğu kitaplarda, çevre okuryazarlığı ve iklim değişikliği gibi konulara da yer verilerek, küresel sorunlara ilişkin duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

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