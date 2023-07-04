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Eğitim
AA 04.07.2023 08:38

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını açıkladı.

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadıklarını telafi edemeyeceklerinin farkında olduklarını, ancak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Atama ve yer değişikliği takvimini dün yayınladıklarını hatırlatan Tekin, şunları ifade etti:

"Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik. Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız. İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

ETİKETLER
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
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