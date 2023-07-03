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Eğitim
TRT Haber 03.07.2023 00:14

LGS'de tercihler başlıyor: Son gün 19 Temmuz

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav tercihleri bugün başlıyor. 8'inci sınıf öğrencileri 19 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS'de tercihler başlıyor: Son gün 19 Temmuz

Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

Yerleştirme sonuçları 24 Temmuz'da

Deprem bölgesindeki okulların 8'inci sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için, sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak.

LGS yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz tarihinde ilan edilecek.  

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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