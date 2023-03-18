Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların eğitime erişimi için hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalara, deprem bölgesindeki illerden 10'unda devam edildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilde 64 noktadaki halk eğitimi kurslarımıza 39 bin 736 kursiyerimiz katıldı. Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerle hizmet sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayat boyu öğrenme destek ve koordinasyon merkezleri haritasına ulaşmak için tıklayınız.