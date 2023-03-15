Bakan Özer, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Paylaşımında, "Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz eğitim noktalarımızın sayısı, 1783’e ulaştı. Çocuklarımızı her şart altında okullarıyla buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.