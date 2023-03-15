Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 18:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Afet bölgesinde 1783 noktada eğitim devam ediyor
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde kurulan eğitim noktaları sayısının 1783’e ulaştığını duyurdu.
Bakan Özer, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Paylaşımında, "Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz eğitim noktalarımızın sayısı, 1783’e ulaştı. Çocuklarımızı her şart altında okullarıyla buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Deprem
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