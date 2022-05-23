1863 yılında kurulan Darüşşafaka’nın temel amaca, anne ve veya babasını yitirmiş çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunmak. “Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyetine uzanan büyük bir çınar” olarak tanımlanan kurum, 29 Mayıs’ta gerçekleştireceği giriş sınavına ihtiyaç sahibi çocukların katılımını bekliyor.

Darüşşafaka ihtiyaç sahibi çocuklarını bekliyor

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, 29 Mayıs’ta düzenlenecek giriş sınavına şu özelliklere sahip tüm çocukların katılımını beklediklerini söylüyor;

“Öğrencilerimizi seçerken Darüşşafaka’ya giriş sınavı düzenliyoruz. 81 ilden öğrenciyi seçmek çok da kolay olmuyor. Sınavımızı bu yıl 29 Mayıs’ta, 31 ilde düzenliyor olacağız. Sınava başvurmak için belli şartlarımız var; çocuklarımızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, anne ve veya baba kaybı yaşamış olması, maddi durumlarının kolej düzeyinde eğitim almaya yeterli olmaması, 2011 ve sonrası doğmuş olmaları ve şu anda Türkiye’de 4. Sınıfta eğitim öğretimlerine devam ediyor olmaları gerekiyor.”

Arpacı, özellikle öğretmenlere, bu özelliklere sahip öğrencilerini bu sınava yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.

“29 Mayıs’a da çok az vakit kaldı. Ben öğretmenlerimize bir kez daha seslenmek istiyorum, sınıfınızda bu özellikleri taşıyan öğrenciler varsa, onları bu sınava yönlendirmek için her şekilde bize ulaşabilirsiniz. Gerek web sitesinden gerekse telefon numaralarımızdan size cevap vermeye hazırız. Yeter ki öğrencilerinizi bu sınava yönlendirin.”

Darüşşafaka giriş sınavına başvuru

Sınav başvurusunu kaçıran öğrencilerin sınav günü dahi velisiyle beraber nüfus cüzdanını yanında götürüp sınava katılım sağlaması mümkün. Detayları şöyle anlatıyor Arpacı;

“Son başvuru tarihimiz 23 Mayıs. Ama oldu da 23 Mayıs’a kadar sınav başvurusunda bulunamadılar, o zaman telefonla bize ulaşabilirler. Online olarak bize ulaşabilirler, mail atabilirler. Biz muhakkak öğrencilerimize, velilerimize geri dönüş sağlıyoruz.

İlle de ellerine sınav kayıt belgesinin ulaşmasını beklemesinler. Bunu da yapamadılar, sınava 1 gün var ve sınav olduğunu duydular. O zaman çocuğumuzun nüfus cüzdanıyla beraber velisi sınavın yapıldığı okula gidebilir. Orada takım lideri arkadaşlarımız var, sınavı gerçekleştirecek olan grubun liderleri, onlara ulaşıyorlar. Orada bir taahhütname imzalayarak öğrencimiz sınava girebilir. Sonrasında da sınav için gerekli olan evrakları tamamlayabilirler.”

Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kontrolü ve mali denetimden geçirildikten sonra Darüşşafaka’ya kesin kayıt hakkı kazanıyorlar. Ardından, akademik anlamda tam donanımlı ve entelektüel merakla desteklenen bir eğitim hayatına başlıyorlar.

Neden Darüşşafaka?

Henüz 10 yaşındayken tam yatılı bir ortaokulda okumayabilmenin bile büyük bir başarı olduğunu düşündüğünü söyleyen Arpacı, Darüşşafaka Cemiyeti’nin öğrencilerine verdiği değerin karşılığında özverili bir çalışmanın gerektiğini anlatıyor.

“Çocuklarımızın buradan mezun olduktan sonraki hedefi Türkiye’nin ilk 5 üniversitesinden birine girmek. Kendi yeteneği, ilgisi ve potansiyeli doğrultusunda, gastronomi okuyabilir, tıp okuyabilir mühendislik okuyabilirler. Bu anlamda bakıldığında şu anda Türkiye’de çalışan, çok ünlü mühendislerimiz, büyükelçilerimiz, doktorlarımız var. Hepsinin değeri kendi içerisinde çok fazla. Ve hem ülkeleri hem de dünya için yeni değerler üretmeye devam ediyorlar.”

Öğrencilerin başarılarının bir öğretmen olarak kendisini de mutlu ettiğini söyleyen Arpacı, eğitimde fırsat eşitliği misyonunu söylemde bırakmayarak hayata geçiren Darüşşafaka Cemiyeti’nin bir parçası olmaktan da gurur duyduğunu anlatıyor.

“Ben biliyorum ki şu anda dışarıda herhangi bir öğretmene sorsanız “Ben Darüşşafaka’da çalışmak istiyorum” der. Bu anlamda eğitimde fırsat eşitliğini misyon olarak edinen ve bunu söylemde bırakmayıp hayata geçiren bir okulda çalışıyor olmak öncelikle her öğretmen için bir gurur kaynağı.”



Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu