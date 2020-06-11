Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yapılan açıklamaya göre, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının çalışmalarını denetleyen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Covid-19 salgını sürecinde, mezun olan öğrencilerin diplomasını almak için Sivas'a gelme mecburiyetinde kalmayacaklarını açıkladı.

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Prof. Dr. Yıldız, 2018 yılında e-imzalı diploma vermeye başladıklarını anımsatarak "Bu sene farklı bir uygulama yapıyoruz. Kovid-19 salgınından dolayı öğrencilerimiz diplomalarını almaya gelemeyeceklerinden biz de diplomaları PTT Kargo ile sistem üzerinden talep ettikleri adreslerine göndereceğiz. Mezun öğrencilerin kurumsal web sayfası üzerinden formu doldurarak diplomalarını teslim almak istediklerini bildirmeleri yeterli olacak. Ayrıca diplomalar 13 Haziran'dan itibaren hazır olacak" açıklamasını yaptı.