5 Şubat'ta başlayan İlk ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular devam ediyor. Sınav 25 Nisan 2020'de yapılacak.

Başvuru işlemleri milli eğitim bakanlığının ((www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr )) internet adresinden yapılıyor.

Sınav yurtiçinde tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde yapılacak. Yurtdışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olması kaydıyla Lefkoşa ve Bakü dahil 10 ayrı noktada gerçekleştirilecek.

5 Şubat'ta başlayan başvurular 24 Şubat'a kadar devam edecek. Sınav sonuçları 03 Temmuz 2020 tarihinden itibaren milli eğitim bakanlığının internet adreslerinden ilan edilecek. Bursluluk hakkı ise 01 Ekim 2020 tarihi itibarıyla başlayacak.

Bu yıl aylık yaklaşık 300 lira olması beklenen burs, geri ödemesiz verilecek.