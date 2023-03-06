Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.