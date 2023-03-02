Konteynerlere 'TRT EBA' erişimi için 4 bin 500 televizyon kuruldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerini takip edebilmeleri için konteyner ve okullardaki sınıflara 4 bin 500 televizyon kurulduğunu duyurdu.
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki konteynerlere şu ana kadar kurduğumuz televizyon sayısı 4 bin 500'e ulaştı. 'Her şart altında eğitime devam' ilkemizle hareket ediyor, TRT EBA içerikleriyle çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında da deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim sürecine destek olmak için tüm konteynerlere televizyon kurulacağı belirtildi.
Afet bölgesindeki konteynerlere şu ana kadar kurduğumuz TV sayısı, 4 bin 500'e ulaştı.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 2, 2023
Her şart altında eğitime devam ilkemizle hareket ediyor, TRT EBA içerikleriyle çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyoruz.#EğitimleGüçlüyüz ???????? pic.twitter.com/Jje0vLOyvp
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