Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tamamlanan Bingöl’de bu yıl 441 okulda 60 bin 466 öğrenci ders zilinin çalması ile okullarına kavuşacak.

Okullarda boyadan temizliğe, kitaplardan çevre düzenlemesine kadar tüm eksikler tespit edilerek giderilirken, bir yandan da sınıflar süslenmeye başlandı.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okulları tek tek gezerek denetlerken, eğitimcilere de yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

[Fotoğraf: İHA]

"Sınıflar çiçek bahçesine dönmüş"

Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulunu gezen Yücel, sınıflarda öğretmenler tarafından öğrencileri için yapılan hazırlıkları inceledi.

Balon ve renkli kağıtlarla süslenen sınıfları gören Yücel, “Sınıflarımız adeta çiçek bahçesine dönmüş” diyerek öğretmenleri tebrik etti.

[Fotoğraf: AA]

Yücel, okulların eğitim ve öğretime hazır olduğunu ve öğrencilerini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sene ilimizde adeta bir eğitim seferberliği başlatıldı. Özellikle bakanımızın talimatıyla biz hazırız sloganıyla ilimizde bulunan 441 kurum ve 60 bin 466 öğrencimizle yeni eğitim öğretim yılında hazırız, hazırlığımızı tamamladık. İlimizde bir heyecan var, bir şenlik var. Tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize yansımış durumda. Sınıflarımızı çiçek bahçesine çevirdik, büyük bir sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz. Yaklaşık ilimizde 860 bin ücretsiz ders kitabı ve 387 bin yardımcı kaynak kitabı sınıflarda çocuklarımızı bekliyor. Tabii burada sınıflarımızın bu seviyeye gelmesinde bir ön hazırlık var. Tüm çalışma arkadaşlarımı buradan kutluyorum, tebrik ediyorum. Gecesini gündüzüne katarak ekibimiz çalıştı ve sınıflarımızı bu duruma getirdi. Bundan da biz mutluyuz. Şu an tek eksiğimiz çocuklarımız. Bir an önce 12 Eylül'ün gelmesini bekliyoruz ve eğitim öğretimimize hazır olduğumuzu buradan ilan etmek istiyoruz."