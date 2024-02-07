Bakan Tekin öğrencileri 'uzay' konulu yarışmalara davet etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin uzayda gerçekleştirdiği faaliyetlere karşı öğrencilerin ilgilerini artırmak, uzay araştırmaları ve teknolojilerine yönelik farkındalık oluşturmak için Türkiye Uzay Ajansı ile işbirliği çerçevesinde farklı düzeylerde yarışmalar düzenlediklerini bildirdi.

Bu kapsamda ortaokullar arasında "Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende" konulu kompozisyon, ilkokullar arasında "Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu" temalı resim yarışması düzenleneceğini belirten Tekin, "Uzay yarışında, 'Ben de varım' diyen tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz. Güçlü işbirliklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışma başvuruları 12 Şubat'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve kompozisyon yarışması başvuruları 12 Şubat-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

Düzenlenen yarışmayla astronomi, astrofizik, uzay bilimi gibi dallarda önemli keşiflere imkan sağlayan ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunan uzay araştırmalarının önemine dikkat çekilecek.

Bu kapsamda 12 Şubat'ta başlayacak yarışma kapsamında 23 Nisan haftasında TUA'da ödül töreni düzenlenecek.

Yarışmalarda birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara akıllı saat hediye edilecek. Mansiyon ödülü olarak ise kablosuz kulaklık verilecek.