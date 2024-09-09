Parçalı Bulutlu 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 09.09.2024 15:33

Bakan Tekin, öğrenciler için mektup kaleme aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrenciler için mektup kaleme aldı.

Bakan Tekin, öğrenciler için mektup kaleme aldı
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, okula başlama heyecanıyla sınıflarında yerlerini alan minik öğrenciler, sıralarında Bakan Tekin'in kaleme aldığı hatıra mektubu ile karşılaştı.

Bakan Tekin, mektubunda okula başlayan öğrenciler için şunları yazdı:

"Bugün eğitim hayatının ilk günü. Öğretmenin, arkadaşların ve neşeli okul bahçen seni uzun süredir heyecanla bekliyor. Sonunda geldin. Hoş geldin. Bugünden itibaren öğretmeninden ve ailenden aldığın destekle öncelikle kendini, sonra da dünyayı tanıyacaksın. Kalbinin heyecanla ve merakla attığını biliyorum. Yeni başlangıçlar bazen zor olabilir. Unutma, hissettiğin her duyguda biz hep yanında olacağız. Seni yaşama hazırlayacak olan eğitim yolculuğunun her anından çok şey öğrenecek, keşfedecek ve yeni deneyimler kazanacaksın.

Okulunda sadece bilgiyi değil, sahip olduğun zengin kültürel mirası, arkadaşlığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi ve daha pek çok değeri de öğreneceksin. Öğrendiğin bilgileri bu değerlerle zenginleştirerek büyüyecek, cumhuriyet mirasımıza sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'na umutla, başarıyla imzanı atacaksın. Sen ülkemizin geleceği, umudu ve en kıymetli varlığısın."

Bakan Tekin, öğrencilerden mektubu saklamalarını isteyerek, "Çünkü yıllar sonra dönüp baktığında okul hayatına nasıl başladığını anımsayacaksın. Sana güzel ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Okulunda çok eğlen, bol bol öğren ve her gününü keyifle geçir. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Spor ortaokullarına kayıt için başvuru süreci bugün başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
16:38
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti
16:37
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu yarın toplanacak
16:36
Güney Kore'de 1980'lerde zorla evlatlık verilenlere yönelik hak ihlallerinde yeni kanıtlara ulaşıldı
16:31
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali 50 yaşında
16:18
Katil İsrail'in Gazze soykırımında ölü sayısı 40 bin 988'e yükseldi
Çanakkale'deki kazıda 3900 yıllık silindir mühür bulundu
Çanakkale'deki kazıda 3900 yıllık silindir mühür bulundu
FOTO FOKUS
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
Azerbaycanlı ressam Narin'in portresini resmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ