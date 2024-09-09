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Eğitim
TRT Haber 09.09.2024 09:28

Spor ortaokullarına kayıt için başvuru süreci bugün başlıyor

Geleceğin şampiyonları, Türkiye'nin ilk 'spor ortaokulları'nda yetişecek. 9 ilde açılacak spor ortaokullarına kayıt için başvuru süreci bugün başlıyor. Başvurular, 15 Eylül'e kadar e-Okul üzerinden alınacak. Adaylar esneklik, denge, çeviklik ve sürat testlerinden geçirilecek.

Spor ortaokullarına kayıt için başvuru süreci bugün başlıyor
[Temsili Fotoğraf: AA]

Yetenekli yıldız adayları keşfedilecek. Öğrenciler, erken yaşta spora yönlendirilecek.

Türkiye’nin ilk 'spor ortaokulları' yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci kabul edecek.

Pilot uygulama, 9 ildeki altyapı ve derslikleri uygun 9 spor lisesinde hayata geçirilecek. İlk spor ortaokulları Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon'da açılacak.

Başvurular için son gün 15 Eylül

Okullar, ilk yıl sadece 5'inci sınıf düzeyindeki öğrencileri kabul edecek. Başvurular 9-15 Eylül'de e-Okul üzerinden alınacak. Her öğrenci, sadece bir okul tercih edebilecek.

Oluşturulacak komisyonlar, adayların sportif yeteneklerini, 19-25 Eylül haftasında değerlendirecek.
Değerlendirme sonuçları 27 Eylül'de ilan edilecek. Kazanan öğrencilerin kayıt ve nakil işlemleri 7-11 Ekim döneminde yapılacak.

Her bir spor ortaokulu için 15'i erkek, 15'i kız 30 öğrenci kabul edilecek. Yetenek değerlendirme de iki boyutlu yapılacak.

Performans testlerinde adayların esneklik, denge, çeviklik ve sürat becerileri ölçülecek. Sporcu öz geçmişi bulunanların kazandıkları Türkiye şampiyonlukları da ayrıca puan kazandıracak. 

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