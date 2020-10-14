Koronavirüs sürecinde okullarda ders saatleri azaltıldı. Peki, müfredatta bir değişiklik olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin merak ettiği bu soruyu sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile yanıtladı.

Haftanın iki günü okulda ders yapılıyor ama müfredat nasıl yetişecek? #Hocambirdakika pic.twitter.com/P8lK1V6bPk — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 14, 2020

Selçuk, karma bir modelle öğrencilerin, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edeceğine işaret ederek, "Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden" ifadelerini kullandı.



"Yüz yüze eğitimde kısa ama uzaktan eğitim var"

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, ders saatlerinin yüz yüze eğitimde azaltıldığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:



"Ama müfredat, uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte, karma bir modelle öğrencilerimiz, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı."