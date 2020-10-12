Yeni Zelanda Eğitim Bakanı Chris Hipkins yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uluslararası öğrencilerin bir kısmının önümüzdeki aydan itibaren, çoğunluğun ise yılbaşından sonra ülkeye geleceğini söyledi.

Uluslararası eğitimin Yeni Zelanda'nın toparlanmasında ve yeniden inşasında hayati rolü olacağını belirten Hipkins, "Uluslararası doktora öğrencileri ve diğer yüksek lisans öğrencileri araştırma ve yenilik sistemimize önemli bir katkı sağlıyor, kurumlarımızın küresel itibarını, rekabet gücünü artırıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkeye ilk etapta kabul edilecek 250 öğrencinin salgın nedeniyle eğitimi yarım kalanlarla 2020 yılı vizesi olanları kapsayacağı belirtildi. Söz konusu öğrencilerin ülkeye girişlerinin ardından 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor.

Öte yandan kararı olumlu karşıladıklarını açıklayan Yeni Zelanda Üniversiteleri Genel Müdürü Chris Whelan, "Halihazırda Yeni Zelanda'da eğitim görmeye kararlı olan doktora ve yüksek lisans öğrencilerine öncelik vermek, uluslararası öğrencilerimizi geri getirmek için mantıklı bir ilk adımdır. Bunu, yurt dışında kalan tüm uluslararası öğrencilerimize mümkün olan en kısa sürede genişletmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda üniversitelerinde her yıl eğitim gören 30 binden fazla uluslararası öğrenci ülke ekonomisine yaklaşık 5,1 milyar dolarlık katkı sağlıyor.

COVID-19’un yayılmaya başlaması üzerine 20 Mart’ta sınırlarını kapatarak yurt dışındaki vatandaşları ve daimi ikamet hakkı bulunanlar haricindekilerin ülkeye girişini yasaklayarak ve aldığı sıkı tedbirlerle virüsü yenen Yeni Zelanda’da, sadece 45 aktif vaka bulunuyor.

Son günlerde toplum içinde COVID-19 vakası kaydedilmeyen ülkedeki aktif vakaların tamamı yurt dışından ülkeye dönelerden oluşuyor ve hastanelerde COVID-19’lu hasta bulunmuyor.

Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1871 kişiden, 1801’i sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

