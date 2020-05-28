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Bakan Selçuk: Velilerimizden ricam uzaktan eğitimi boşlamamaları
[Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilerden, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarını rica etti, "Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzaktan eğitimle ilgili mesaj verdi.
"Velilerimizden ricam, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır" diyen Bakan Selçuk, okullar açık olsaydı "sıkıldı" diye eğitime ara verilmeyip, bayram sonu derslere dönüleceğini anlattı.
Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 28, 2020
Ziya Selçuk, "Biz, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki" dedi.
Etiketler: uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:05
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